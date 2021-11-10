У Києві не поліпшується ситуація з коронавірусом, зокрема масово хворіти почали діти, їх дедалі частіше госпіталізують.

Про це під час екстреного брифінгу 10 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко. За добу захворіли 109 дітей, серед них – 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від двох місяців до 17 років.

– Дедалі більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Тому що штам Дельта, як зазначають медики, агресивніший і вражає багато молодих людей та дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями, – уточнив Віталій Кличко.

Також у лікарнях столиці наразі перебуває 85 дітей, у них – підтверджений коронавірус чи підозра на захворювання, четверо з них – у реанімації.

– Такої кількості дітей у лікарнях не було у всі попередні хвилі вірусу, – додав градоначальник.

Через таку ситуацію з коронавірусом учні поки що не повернуться до шкіл, а продовжать навчання онлайн, додав він.