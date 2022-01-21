Городской голова Киева Виталий Кличко вылечился от коронавирусной инфекции, которую перенес уже вторично. Факт выздоровления подтвердил тест, показавший отрицательный результат.

Об этом мер рассказал на своем Telegram-канале.

— Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма Омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры, — написал Кличко.

По его словам, поскольку он имеет две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным.

Мер также советует делать быстрый тест при первом же появлении подозрительных симптомов.

Сам он оба раза, и при положительном, и при отрицательном ответах, сначала использовал экспресс-тест в домашних условиях, а затем ехал в больницу и там удостоверялся в правдивости полученных результатов.

Виталий Кличко традиционно призвал своих подписчиков вакцинироваться, следить за своим здоровьем и не пренебрегать опасностью.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КГГА