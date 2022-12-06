Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме, возможно, отравлен препаратами, которые содержат тяжелые металлы.

Об этом говорится в медицинском заключении, распространенном командой юристов Саакашвили.

— Тестирование выявило наличие тяжелых металлов в организме, об этом свидетельствуют демонстрирующие патологические симптомы, — отметил в отчете американский токсиколог Дэвид Смит.

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По его словам, в разумной степени медицинской уверенности можно утверждать, что токсичные вещества, включая ртуть и мышьяк, были введены после того, как Саакашвили попал в тюрьму.

Авторы отчета также заявили, что Саакашвили вводят вредное лекарство без должного присмотра. По их словам, без адекватного лечения существует повышенный риск смертности.

По словам независимого врача Мариам Джишкариани, возглавлявшей консилиум медиков, которые осматривали Саакашвили, у него диагностированы повреждения мозга и нейроинтоксикация.

— Он страдает рядом серьезных заболеваний, которые, согласно грузинскому законодательству, несовместимы с его заключением, — заявила она.

Медик из консилиума Тенгиз Цуладзе подчеркнул, что Саакашвили после задержания похудел более чем на 40 кг.

Как сообщалось, гражданин Украины Михеил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в грузинский порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.

Статья за незаконное пересечение границы предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили голодал в тюрьме 50 дней.

Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Источник: Еuractiv