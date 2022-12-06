Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який наразі перебуває у в’язниці, можливо, отруєний препаратами, які містять важкі метали.

Про це йдеться в медичному висновку, поширеному командою юристів Саакашвілі.

– Тестування виявило наявність важких металів в організмі, про це свідчать патологічні симптоми, – зазначив у звіті американський токсиколог Девід Сміт.

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За його словами, в розумній мірі медичної впевненості можна стверджувати, що токсичні речовини, зокрема ртуть і миш’як, були введені після того, як Саакашвілі потрапив до в’язниці.

Автори звіту також заявили, що Саакашвілі вводять шкідливі ліки без належного нагляду. За їхніми словами, без адекватного лікування існує підвищений ризик смертності.

За словами незалежного лікаря Маріам Джишкаріані, яка очолювала консиліум медиків, які оглядали Саакашвілі, у нього діагностовані ушкодження мозку і нейроінтоксикація.

– Він страждає низкою серйозних захворювань, які, згідно з грузинським законодавством, несумісні з його ув’язненням, – заявила вона.

Медик з консиліуму Тенгіз Цуладзе наголосив, що Саакашвілі після затримання схуд більше ніж на 40 кг.

Як повідомлялося, громадянина України Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Йому пред’явлено звинувачення в незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до грузинського порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Саакашвілі голодував у в’язниці 50 днів.

Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в грузинському ув’язненні.

Джерело: Еuractiv