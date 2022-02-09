Правительство Украины приняло решение о возможности потратить 1 тыс. грн., полученную за полный курс вакцинации от Covid-19, на оплату коммунальных услуг.

При этом Кабмин строго ограничил категории граждан, которые смогут воспользоваться этой возможностью.

Таким образом на заседании Кабинета министров, которое состоялось сегодня, 9 февраля, было оговорено:

предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);

предоставление возможности приобретения лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля).

Напомним, что правительство Украины приняло решение о продлении срока действия вакцинальной тысячи с ранее оговоренных 4 месяцев до 9.