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Только две категории: кто сможет потратить вакцинальную тысячу на оплату коммуналки

9 февраля 2022, 14:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
инвалид

Правительство Украины приняло решение о возможности потратить 1 тыс. грн., полученную за полный курс вакцинации от Covid-19, на оплату коммунальных услуг.

При этом Кабмин строго ограничил категории граждан, которые смогут воспользоваться этой возможностью.

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Таким образом на заседании Кабинета министров, которое состоялось сегодня, 9 февраля, было оговорено:

  • предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
  • предоставление возможности приобретения лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля).

Напомним, что правительство Украины приняло решение о продлении срока действия вакцинальной тысячи с ранее оговоренных 4 месяцев до 9.

Источник
Кабмин
Теги
Вакцинация , Комунальні платежі , Коронавирус Covid-19 , уряд
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