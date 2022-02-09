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Тільки дві категорії: хто зможе витратити вакцинальну тисячу на оплату комуналки

9 Лютого 2022, 14:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
инвалид

Уряд України ухвалив рішення щодо можливості витратити 1 тис. грн., отриману за повний курс вакцинації від Covid-19, на оплату комунальних послуг.

При цьому Кабмін чітко обмежив категорії громадян, які зможуть скористатися цією можливістю.

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Таким чином на засіданні Кабінету Міністрів, яке відбулося сьогодні, 9 лютого, було обумовлено:

  • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 Лютого);
  • надання можливості придбання лікарських засобів особами з інвалідністю I та II групи (з 14 лютого).

Нагадаємо, що уряд України ухвалив рішення щодо подовження терміну дії вакцинальної тисячі з раніше обумовлених 4 місяців до 9.

Джерело
Урядовий портал
Теги
Вакцинація , Комунальні платежі , Коронавірус Covid-19 , уряд
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