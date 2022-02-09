Уряд України ухвалив рішення щодо можливості витратити 1 тис. грн., отриману за повний курс вакцинації від Covid-19, на оплату комунальних послуг.

При цьому Кабмін чітко обмежив категорії громадян, які зможуть скористатися цією можливістю.

Таким чином на засіданні Кабінету Міністрів, яке відбулося сьогодні, 9 лютого, було обумовлено:

надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю I та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 Лютого);

надання можливості придбання лікарських засобів особами з інвалідністю I та II групи (з 14 лютого).

Нагадаємо, що уряд України ухвалив рішення щодо подовження терміну дії вакцинальної тисячі з раніше обумовлених 4 місяців до 9.