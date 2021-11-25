В желтой зоне эпидемической опасности посещать общественные заведения можно будет только тем людям, которые получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 24 ноября. По его словам, раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне, не проверять документы о вакцинации или отрицательный тест, но работать в определенных ограничений по площади, либо проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют эту возможность.

— Посещать общественные заведения в желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против коронавируса, или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников, — отметил министр.

Ляшко утверждает, что ужесточение правил для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки.

Срок действия желтого сертификата о вакцинации уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в карантинное постановление №1236, которым будут ужесточены требования по вакцинации в желтой зоне. Работники заведений должны не просто визуально проверять наличие сертификата на входе, а считывать код смартфоном через приложение Дія. Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тыс. грн.