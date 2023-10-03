В Пакистане банда во главе с врачом нелегально вырезали у людей почки и пересаживали их состоятельным пациентам.

Правительство провинции Пенджаб в Пакистане разоблачило банду из восьми человек, включающую и врача, который осуществлял незаконное удаление почек у людей для последующей пересадки богатым клиентам.

По информации руководителя правительства Пенджаба Мохсина Накви, врач Фавад Мухтар проводил операции удаления почек в собственном доме, и часто делал это без согласия пациентов-доноров.

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Его поддерживал автомеханик, который помогал привлекать пациентов из больниц.

По результатам следствия, банда осуществила 328 операций, по меньшей мере трое доноров погибли.

Они продавали почки за 10 млн рупий (примерно $120 тыс.) иностранным клиентам, и за три млн рупий – для местного населения.

Фавада Мухтара уже арестовывали пять раз, однако он всегда выходил на свободу из-за коррумпированных полицейских.

Банда торговцев органами действовала в разных районах, в частности в Лахоре, Таксила и Пакистанской части Кашмира.

Мохсин Накви отмечает, что это лишь вершина айсберга, существуют другие подобные операции, о которых власть еще не имеет полной информации.

Запрет на торговлю человеческими органами был введен в Пакистане в 2010 году, он сопровождается заключением до 10 лет и огромными штрафами.

Однако, как показывает этот случай, это не привело к прекращению торговли.

Многие люди в Пакистане остаются без защиты из-за бедности и коррупции в правоохранительных органах.