В Пакистане банда во главе с врачом нелегально вырезали у людей почки и пересаживали их состоятельным пациентам.
Правительство провинции Пенджаб в Пакистане разоблачило банду из восьми человек, включающую и врача, который осуществлял незаконное удаление почек у людей для последующей пересадки богатым клиентам.
По информации руководителя правительства Пенджаба Мохсина Накви, врач Фавад Мухтар проводил операции удаления почек в собственном доме, и часто делал это без согласия пациентов-доноров.
Его поддерживал автомеханик, который помогал привлекать пациентов из больниц.
По результатам следствия, банда осуществила 328 операций, по меньшей мере трое доноров погибли.
Они продавали почки за 10 млн рупий (примерно $120 тыс.) иностранным клиентам, и за три млн рупий – для местного населения.
Фавада Мухтара уже арестовывали пять раз, однако он всегда выходил на свободу из-за коррумпированных полицейских.
Банда торговцев органами действовала в разных районах, в частности в Лахоре, Таксила и Пакистанской части Кашмира.
Мохсин Накви отмечает, что это лишь вершина айсберга, существуют другие подобные операции, о которых власть еще не имеет полной информации.
Запрет на торговлю человеческими органами был введен в Пакистане в 2010 году, он сопровождается заключением до 10 лет и огромными штрафами.
Однако, как показывает этот случай, это не привело к прекращению торговли.
Многие люди в Пакистане остаются без защиты из-за бедности и коррупции в правоохранительных органах.