У Пакистані банда на чолі з лікарем нелегально вирізали у людей нирки для пересадки їх заможним пацієнтам.

Уряд провінції Пенджаб у Пакистані викрив банду з восьми осіб, зокрема й лікаря, який здійснював незаконне видалення нирок у людей для подальшої пересадки багатим клієнтам.

За інформацією керівника уряду Пенджабу Мохсіна Накві, лікар Фавад Мухтар проводив операції видалення нирок у власному будинку, і часто робив це без згоди пацієнтів-донорів.

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Його підтримував автомеханік, який допомагав залучати пацієнтів із лікарень.

За результатами слідства, банда здійснила 328 операцій, щонайменше троє донорів загинули.

Вони продавали нирки за 10 млн рупій (приблизно $120 тис.) іноземним клієнтам, і за три млн рупій – для місцевого населення.

Фавада Мухтара вже заарештовували п’ять разів, проте він завжди виходив на волю через корумпованих поліцейських.

Банда торговців органами діяла в різних районах, зокрема у Лахорі, Таксіла та Пакистанській частині Кашміру.

Мохсін Накві наголошує, що це лише вершина айсберга, є й інші такі операції, про які влада ще не має повної інформації.

Заборона на торгівлю людськими органами була введена в Пакистані у 2010 році, вона супроводжується ув’язненням до 10 років та величезними штрафами.

Однак, як показує цей випадок, це не призвело до припинення торгівлі.

Багато людей в Пакистані залишаються без захисту через бідність і корупцію в правоохоронних органах.