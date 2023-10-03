У Пакистані банда на чолі з лікарем нелегально вирізали у людей нирки для пересадки їх заможним пацієнтам.
Уряд провінції Пенджаб у Пакистані викрив банду з восьми осіб, зокрема й лікаря, який здійснював незаконне видалення нирок у людей для подальшої пересадки багатим клієнтам.
За інформацією керівника уряду Пенджабу Мохсіна Накві, лікар Фавад Мухтар проводив операції видалення нирок у власному будинку, і часто робив це без згоди пацієнтів-донорів.
Його підтримував автомеханік, який допомагав залучати пацієнтів із лікарень.
За результатами слідства, банда здійснила 328 операцій, щонайменше троє донорів загинули.
Вони продавали нирки за 10 млн рупій (приблизно $120 тис.) іноземним клієнтам, і за три млн рупій – для місцевого населення.
Фавада Мухтара вже заарештовували п’ять разів, проте він завжди виходив на волю через корумпованих поліцейських.
Банда торговців органами діяла в різних районах, зокрема у Лахорі, Таксіла та Пакистанській частині Кашміру.
Мохсін Накві наголошує, що це лише вершина айсберга, є й інші такі операції, про які влада ще не має повної інформації.
Заборона на торгівлю людськими органами була введена в Пакистані у 2010 році, вона супроводжується ув’язненням до 10 років та величезними штрафами.
Однак, як показує цей випадок, це не призвело до припинення торгівлі.
Багато людей в Пакистані залишаються без захисту через бідність і корупцію в правоохоронних органах.