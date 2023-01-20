Журналисты одного из украинских интернет-изданий собрали свидетельства нескольких очевидцев страшной трагедии, которая разыгралась в городе Бровары Киевской области после аварийного падения вертолета в непосредственной близости от местного детского сада.

Власти сообщают о 14 погибших, среди которых один ребенок, а также руководство МВД, в том числе министр Денис Монастырский со своими подчиненными. В больнице — десятки людей, среди которых дошкольники, их родители и воспитательницы.

Очевидцы катастрофы рассказали, как воспитательницы передавали детей из горящих окон, подростки обрабатывали им раны, священник открыл двери церкви, волонтеры вместе с полицией начали оперативно составлять списки пострадавших.

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Местный житель Николай зашел в группу в детсаду где-то в 8.10, чтобы переодеть сына, когда услышал звук двигателя. По его словам, сперва все решили, что это ракета или дрон. Но звук был нетипичным.

— Я посмотрел в окно и через 5 секунд заметил силуэт красно-серого вертолета, который летел прямо на меня. Я крикнул, чтобы все бежали, — вспоминает Николай, которого взрывной волной сбило с ног.

По словам мужчины, получившего ожог ноги, ушиб поясницы и грудной клетки, его сын чудом не пострадал физически. Но неизвестно, как пережитый ужас скажется на психике малыша.

— Вокруг была паника, со всех сторон бежали мамы с криками. Мэр был просто черный, он сам отец двух детей, — рассказывает помощник местного депутата Лидия Сычева.

Она вспоминает огромное количество медиков, пожарных, полицейских, а также психологов.

Сообщается, что кроме школы, расположенной поблизости, детей из злосчастного детсада несли в местный греко-католический храм Трех Святителей. Здесь как раз началась служба накануне Крещения.

Настоятель, отец Олег Панчиняк вспоминает мужчину, который прибежал с раненым ребенком, и маму, которая обожженными руками укутывала в одеяльце своего малыша.

— Многие дети уже были в реанимации. Из детсада вышла и директор — у нее вообще волосы сгорели, макушка светится, — рассказывает Лидия Сычева.

Отмечается, что информация о том, сколько людей погибло, была противоречивой. Сначала власти говорили о 17 погибших, среди которых якобы четверо детей, но потом называли цифру 14 и сообщали уже об одном погибшем ребенке.

— Мы слышали и худшие цифры. Просто тел было много, кое-где были только фрагменты тел, — говорит Лидия.

Журналисты также рассказали о местном жителе Александре, жена которого в то страшное утро отвела в детский сад дочь Милану. Их тела были настолько обгоревшими, что девочку удалось узнать по сережкам, а ее маму — только с помощью анализа ДНК.

Родственники говорят, что сейчас Александр чувствует себя разбитым. Фотографии, где он в слезах прикрывает рот, облетели всю страну. Соцсети тут же откликнулись и начали собирать ему финансовую помощь.

— Все раненые, которых было около 30, были доставлены в местную больницу в течение часа. Это дети и взрослые с разными ожогами. Поражение – от 3% до 40%, — говорит хирург Сергей Коробко.

По его словам, критических пациентов нет, но все — в шоковом состоянии. Нескольких человек отвезли в Киевский ожоговый центр. Министерство здравоохранения сообщило, что шестеро пациентов, среди которых дети, готовятся к лечению за рубежом.

В том числе и Надежду Оксюту, которая получила тяжелые ожоги, когда прикрыла собой свою дочь Алису.

По словам хирурга Сергея Головко, зная о 14 погибших, он ожидал больше раненых.

— Это нетипичная статистика. Обычно на одного погибшего приходится несколько больных с травмами, осколочными ранениями, — говорит медик.

Лидия Сычева выразила уверенность, что в этом большая заслуга воспитательниц детского сада, которые рискуя собой передавали детей из горящих окон, а также волонтеров, полицейских, священников и школьников, которые спасли многие жизни в этот черный день для всей страны.