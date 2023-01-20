Журналісти одного з українських інтернет-видань зібрали свідчення кількох очевидців страшної трагедії, яка розігралася в місті Бровари Київської області після аварійного падіння вертольота в безпосередній близькості від місцевого дитячого садка.

Влада повідомляє про 14 загиблих, серед яких одна дитина, а також керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський зі своїми підлеглими. У лікарні – десятки людей, серед яких дошкільнята, їхні батьки та виховательки.

Очевидці катастрофи розповіли, як виховательки передавали дітей з палаючих вікон, підлітки обробляли їм рани, священик відкрив двері церкви, волонтери разом з поліцією почали оперативно складати списки постраждалих.

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Місцевий житель Микола зайшов до групи в дитсадку десь о 8.10, щоб переодягнути сина, коли почув звук двигуна. За його словами, спершу все вирішили, що це ракета або дрон. Але звук був нетиповим.

– Я подивився у вікно і через 5 секунд помітив силует червоно-сірого вертольота, який летів прямо на мене. Я крикнув, щоб всі бігли, – згадує Микола, якого вибуховою хвилею збило з ніг.

За словами чоловіка, який отримав опік ноги, забій попереку і грудної клітини, його син дивом не постраждав фізично. Але невідомо, як пережитий жах позначиться на психіці малюка.

– Навколо була паніка, з усіх боків бігли мами з криками. Мер був просто чорний, він сам батько двох дітей, – розповідає помічник місцевого депутата Лідія Сичова.

Вона згадує величезну кількість медиків, пожежників, поліцейських, а також психологів.

Повідомляється, що крім школи, розташованої поблизу, дітей зі злощасного дитсадка несли до місцевого греко-католицького храму Трьох Святителів. Тут якраз почалася служба напередодні Хрещення.

Настоятель, отець Олег Панчиняк згадує чоловіка, який прибіг з пораненою дитиною, і маму, яка обпаленими руками укутувала в ковдрочку свого малюка.

– Багато дітей вже були в реанімації. З дитсадка вийшла і директор – у неї взагалі волосся згоріло, – розповідає Лідія Сичова.

Зазначається, що інформація про те, скільки людей загинуло, була суперечливою. Спочатку влада говорила про 17 загиблих, серед яких нібито четверо дітей, але потім називали цифру 14 і повідомляли вже про одну загиблу дитину.

– Ми чули і найгірші цифри. Просто тіл було багато, подекуди були тільки фрагменти тіл, – каже Лідія.

Журналісти також розповіли про місцевого жителя Олександра, дружина якого в той страшний ранок відвела в дитячий сад дочку Мілану. Їхні тіла були настільки обгорілими, що дівчинку вдалося впізнати по сережках, а її маму — тільки за допомогою аналізу ДНК.

Родичі кажуть, що зараз Олександр відчуває себе розбитим. Фотографії, де він в сльозах прикриває рот, облетіли всю країну. Соцмережі тут же відгукнулися і почали збирати йому фінансову допомогу.

– Всі поранені, яких було близько 30, були доставлені в місцеву лікарню протягом години. Це діти і дорослі з різними опіками. Поразка – від 3% до 40%, – каже хірург Сергій Коробко.

За його словами, критичних пацієнтів немає, але всі – в шоковому стані. Кількох людей відвезли до Київського опікового центру. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що шестеро пацієнтів, серед яких діти, готуються до лікування за кордоном.

У тому числі і Надію Оксюту, яка отримала важкі опіки, коли прикрила собою свою дочку Алісу.

За словами хірурга Сергія Головка, знаючи про 14 загиблих, він очікував більше поранених.

– Це нетипова статистика. Зазвичай на одного загиблого припадає кілька постраждалих з травмами, осколковими пораненнями, – каже медик.

Лідія Сичова висловила впевненість, що в цьому велика заслуга виховательок дитячого садка, які ризикуючи собою передавали дітей з палаючих вікон, а також волонтерів, поліцейських, священиків і школярів, які врятували багато життів в цей чорний день для всієї країни.