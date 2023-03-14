В прошлое воскресенье, 12 марта, тела 36-летней женщины и ее годовалого сына выловили из затопленной выемки карьера в Нижней Силезии (Польша) прибывшие на место спасатели. Следователи не исключают, что речь идет о суициде.

Обстоятельства их смерти выясняет районная прокуратура в Елена-Гуре.

Как стало известно, предварительные выводы следствия показывают, что мог иметь место затянувшийся суицид. В ночь с субботы на воскресенье, то есть с 11 на 12 марта, муж женщины получил от нее смс, в котором та сообщила, что собиралась купаться со своим ребенком.

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Не исключено, что у женщины случился острый психический дисбаланс в результате того, что у ее годовалого сына диагностировали эпилепсию.

Затянувшийся суицид происходит, когда человек решает убить себя и других людей, обычно своих близких, чтобы избавить их от дальнейших страданий.

Выделяют следующие виды этого типа поведения: двойное самоубийство, групповое самоубийство с участием большего, но относительно ограниченного числа людей, и массовое самоубийство.

Примером последнего может служить крушение пассажирского самолета Germanwings в 2015 году, которое было умышленно спровоцировано пилотом Андреасом Любитцем.

По словам специалистов в области судебной психиатрии, инициатором такого типа поведения чаще всего является человек, страдающий эндогенной депрессией. Это группа сильных расстройств настроения и мышления, имеющих биологическую основу.

Иными словами, эти расстройства возникают в результате неправильного функционирования организма, а не как реакция на внешнюю причину.

Источник: Wprost