Минулої неділі, 12 березня, тіла 36-річної жінки та її однорічного сина виловили із затопленої виїмки кар’єру в Нижній Сілезії (Польща) рятувальники, які прибули на місце. С

Обставини їхньої смерті з’ясовує районна прокуратура в Олена-Гурі. Попередні висновки слідства показують, що це міг був тривалий суїцид. У ніч з суботи на неділю, тобто з 11 на 12 березня, чоловік жінки отримав від неї СМС, в якому та повідомила, що збиралася купатися з дитиною.

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Ймовірно, у у жінки міг статися гострий психічний дисбаланс в результаті того, що у її однорічного сина діагностували епілепсію.

Тривалий суїцид виникає, коли людина вирішує вбити себе та інших людей, зазвичай своїх близьких, щоб позбавити їх від подальших страждань.

Виділяють такі види цього типу поведінки: подвійне самогубство, групове самогубство за участю більшого, але відносно обмеженого числа людей, і масове самогубство.

Прикладом останнього може бути катастрофа пасажирського літака Germanwings у 2015 році, яку навмисно спровокував пілот Андреас Любіц.

За словами фахівців в галузі судової психіатрії, ініціатором такого типу поведінки найчастіше є людина, що страждає на ендогенну депресію. Це група сильних розладів настрою і мислення, що мають біологічну основу.

Іншими словами, ці розлади виникають в результаті неправильного функціонування організму, а не як реакція на зовнішню причину.

Джерело: Wprost