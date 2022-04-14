Травмы войны: в Украине внедряется качественно новый подход к реабилитации людей с инвалидностью

В Украине внедряется Международная классификация функционирования (МКФ), которая призвана в корне изменить подход к реабилитации после травм, заболеваний и других факторов, которые имели негативное влияние на состояние здоровья.

Внедрение международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья состоялось по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

В рамках МКФ Министерство здравоохранения Украины вместе с НСЗУ и при поддержке экспертов разрабатывают специальный электронный документ – Индивидуальный реабилитационный план. Предполагается, что он будет у каждого, кто в этом нуждается, и позволит людям с инвалидностью как можно быстрее восстановиться и вернуться к активной жизни.

Ежедневно война тяжело травмирует сотни украинцев разного возраста и пола. Людей с инвалидностью становится больше. Тем, кто еще вчера ее не имел, приходится привыкать к новому образу жизни. Им нужна реабилитация и психологическая, и физическая.

Вот только три примера из тысяч подобных.

15-летняя Маша Фещенко из Запорожской области потеряла ногу после вражеского обстрела. Юрий Веткин, сценарист и военный из Чернигова, пережил танковую атаку, которая также оставила его без ноги. Александр Чекмарев потерял ногу при попытке выехать из оккупированной Бучи, когда его машину расстрелял российский БТР. Жена и сыновья погибли…

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, внедрение МКФ является первым ключевым этапом развития новой системы реабилитации и установление инвалидности в Украине.

Также национальный классификатор обеспечит реализацию программы медицинских гарантий для оказания помощи в течение острого и длительного реабилитационных периодов в учреждениях здравоохранения, реабилитационных учреждениях и за их пределами.

Другими словами, Украина получит современный, действенный инструмент, опирающийся на принципы доказательной медицины. Это станет первым ключевым этапом развития новейшей целостной системы реабилитации.

Источник: Елена Зеленская