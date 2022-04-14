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Травми війни: в Україні впроваджується якісно новий підхід до реабілітації людей з інвалідністю

14 Квітня 2022, 16:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
инвалидность
Джерело: Depositphotos

В Україні впроваджується Міжнародна класифікація функціонування (МКФ), яка покликана докорінно змінити підхід до реабілітації після травм, захворювань та інших факторів, які мали негативний вплив на стан здоров’я.

Впровадження міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я відбулося за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

У рамках МКФ Міністерство охорони здоров’я України разом з НСЗУ та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план. Передбачається, що він буде у кожного, хто цього потребує, і дозволить людям з інвалідністю якомога швидше відновитися і повернутися до активного життя.

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Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація і психологічна, і фізична.

Ось тільки три приклади з тисяч подібних.

15-річна Маша Фещенко із Запорізької області втратила ногу після ворожого обстрілу. Юрій Веткін, сценарист і військовий з Чернігова, пережив танкову атаку, яка також залишила його без ноги. Олександр Чекмарьов втратив ногу при спробі виїхати з окупованої Бучі, коли його машину розстріляв російський БТР. Дружина і сини загинули…

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, впровадження МКФ є першим ключовим етапом розвитку нової системи реабілітації та встановлення інвалідності в Україні.

Також Національний класифікатор забезпечить реалізацію програми медичних гарантій для надання допомоги протягом гострого та тривалого реабілітаційних періодів у закладах охорони здоров’я, реабілітаційних закладах та за їхніми межами.

Іншими словами, Україна отримає сучасний, дієвий інструмент, що спирається на принципи доказової медицини. Це стане першим ключовим етапом розвитку новітньої цілісної системи реабілітації.

Джерело: Олена Зеленська

Джерело
МОЗ
Теги
інваліди , інвалідність , Війна в Україні , люди з інвалідністю , МОЗ України , НСЗУ , Олена Зеленська , реабілітація
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