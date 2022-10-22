В Ивано-Франковской области в течение девяти месяцев 2022 года количество больных туберкулезом выросло на 21,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в Рогатинском отделе областного центра контроля и профилактики болезней,

– В Ивано-Франковской области за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано увеличение заболеваемости туберкулезом на 21,37%, – отмечают медики.

За это время зарегистрирован 301 случай (интенсивный показатель составляет 22,05 на 100 тыс. населения) против – 248 случаев (интенсивный показатель 18,16 на 100 тыс. населения) за аналогичный период 2021 года.

Там же добавили, что на территории обслуживания Рогатинского отдела количество больных увеличилось на 66,6% и составляет 20 случаев против 12 за десять месяцев 2021 года.

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Источник: Галка