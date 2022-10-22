В Івано-Франківській області протягом дев’яти місяців 2022 року кількість хворих на туберкульоз зросла на 21,37% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляють у Рогатинському відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб,

– В Івано-Франківській області за 9 місяців 2022 року зареєстровано збільшення захворюваності на туберкульоз на 21,37% , – зазначають медики.

За цей час зареєстровано 301 випадок (інтенсивний показник складає 22,05 на 100 тис.населення) проти – 248 випадків (інтенсивний показник 18,16 на 100 тис.населення) за аналогічний період 2021 року.

Там же додали, що на території обслуговування Рогатинського відділу кількість хворих збільшилася на 66,6 % та становить 20 випадків проти 12 за десять місяців 2021.

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Випадки туберкульозу реєструвались на території усіх громад, окрім Букачівської.

Джерело: Галка.