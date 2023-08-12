В Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева произошла трагедия — от внутривенного наркоза при оперативном вмешательстве умер ребенок, 11-летний мальчик.

По последним данным, всего пострадали 11 человек. Среди них пять взрослых и шестеро детей.

Пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, которые применялись во время проведения оперативных вмешательств.

Предварительно, речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.

Партия подозреваемых в побочном действии препаратов в медучреждении изъята.

Стало известно, что больница закупала их самостоятельно, а не получала через централизованные закупки.

Гослекслужба проводит собственное расследование, по результатам которого будет принимать соответствующие управленческие решения.

Пострадавшие пациенты переведены в другие медицинские учреждения, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пятеро детей в состоянии средней тяжести сейчас находятся в Днепропетровской областной клинической больнице.

Взрослые пациенты доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

За жизнь всех пострадавших продолжают бороться врачи.

В больнице Руднева продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители.