У Дніпрі в міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва сталася трагедія – від внутрішньовенного наркозу під час оперативного втручання померла дитина, 11-річний хлопчик.
За останніми даними, загалом постраждали 11 осіб. Серед них п’ять дорослих і шестеро дітей.
Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань.
Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.
Партію підозрюваних у побічній дії препаратів в медзакладі вилучено.
Стало відомо, що лікарня закуповувала їх самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.
Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення.
Постраждалих пацієнтів перевели до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога.
П’ятеро дітей у стані середньої важкості наразі перебувають у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.
Дорослі пацієнти доправлені до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох із них оцінюється як важкий.
За життя всіх постраждалих продовжують боротися лікарі.
У лікарні Руднєва тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці.