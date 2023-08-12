У Дніпрі в міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва сталася трагедія – від внутрішньовенного наркозу під час оперативного втручання померла дитина, 11-річний хлопчик.

За останніми даними, загалом постраждали 11 осіб. Серед них п’ять дорослих і шестеро дітей.

Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань.

Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Партію підозрюваних у побічній дії препаратів в медзакладі вилучено.

Стало відомо, що лікарня закуповувала їх самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення.

Постраждалих пацієнтів перевели до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога.

П’ятеро дітей у стані середньої важкості наразі перебувають у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

Дорослі пацієнти доправлені до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох із них оцінюється як важкий.

За життя всіх постраждалих продовжують боротися лікарі.

У лікарні Руднєва тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці.