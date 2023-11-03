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У 21-летней мамы родилась девочка-богатырь: в Днепре назвали случай уникальным

3 ноября 2023, 16:40
Валентина Андрейко журналіст
мама з новонародженим

21-летняя Анастасия из Никополя родила ребенка весом 6 кг и размером 60 см. Таких богатырей в больнице Днепра еще не рождалось, поэтому и медперсонал, и другие роженицы искренне приветствовали молодую маму с дочкой.

Хотя есть и обстоятельства, которые несколько омрачают радость. Такой большой ребенок родился из-за болезни матери — диабета I типа.

Диабет I типа у роженицы может повлиять на вес ребенка

Сейчас молодая мама и новорожденная девочка под наблюдением врачей.

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Анастасия, когда была беременной, не выезжала из родного Никополя, несмотря на бесконечные вражеские обстрелы, и просьбы дедушки, который воюет. Потому что не хотела где-то рожать без мужа. Он работает в полиции и очень любит свою молодую жену.

— До седьмого месяца живота практически не было, а потом появился просто необъятный. Мне мой племянник говорил: “Тетя, когда ты уже лопнешь?” — рассказывает со смехом Настя.

По словам счастливой мамы, великанов в семье до этого не было. Однако она с детства болеет сахарным диабетом, поэтому предполагает, что именно болезнь повлияла на вес дочери.

Девочку родители решили назвать Мирославой.

Врачи успокоили, Мирослава не обязательно будет иметь лишний вес, когда начнет расти. Через несколько лет она не будет отличаться от сверстников.

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Источник и фото: 9 канал Dnipro

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