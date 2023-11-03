21-річна Анастасія з Нікополя народила дитя вагою 6 кг та розміром 60 см. Така богатирка в лікарні Дніпра ще не народжувалася, тому і медперсонал, й інші породіллі щиро вітали молоду маму з донечкою.

Хоча є й обставини, які дещо затьмарюють радість. Така велика дитина народилася через хворобу матері – діабет I типу.

Діабет I типу у породіллі може вплинути на вагу дитини

Наразі молода матуся та новонароджена дівчинка під наглядом лікарів.

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Анастасія, коли була вагітною, не виїжджала з рідного Нікополя, попри нескінченні ворожі обстріли, і прохання дідуся, який воює. Бо не хотіла десь народжувати без чоловіка. Він працює в поліції і дуже любить свою молоду дружину.

– До сьомого місяця живота практично не було, а потім з’явився просто неосяжний. Мені мій племінник казав: “Тьотю, коли ти вже луснеш?” – розповідає зі сміхом Настя.

За словами щасливої мами, велетнів у сім’ї до цього не було. Однак вона з дитинства хворіє на цукровий діабет, тому припускає, що саме це вплинуло на вагу дочки.

Дівчинку батьки вирішили назвати Мирославою.

Лікарі заспокоїли, Мирослава не обов’язково матиме зайву вагу, коли ростиме. Через кілька років вона не відрізнятиметься від однолітків.

Джерело і фото: 9 канал Dnipro