Во Франции все женщины до 25 лет смогут бесплатно получать противозачаточные средства.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

По его словам, многие молодые женщины не покупают их именно по финансовым причинам.

— Недопустимо, что женщины не могут защитить себя, не имеют доступ к противозачаточным средствам, если они хотят сделать этот выбор, потому что это слишком дорого, — отметил Оливье Веран.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Инициатива обойдется стране в €21 млн в год.

???? «La contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans» annonce @olivierveran, ministre de la Santé ▶ #Les4V avec @Caroline_Roux pic.twitter.com/YBOs448ON0 — Info France 2 (@infofrance2) September 9, 2021

Сейчас же бесплатные контрацептивы могут получить во Франции девушки младше 18 лет, другим же государство возмещает 65% от стоимости.

После начала половой жизни важно использовать контрацептивы. Одни из них спасают от нежелательной беременности, другие же — защищают от различных заболеваний, которые передаются половым путем. Ряд из них особо опасны и могут провоцировать тяжелые последствия для здоровья или же вообще закончиться смертью больного.

Источник: France 2