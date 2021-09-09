Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Во Франции женщин до 25 лет обеспечат бесплатными контрацептивами — причина

9 сентября, 12:15 Людмила Грубнік
Во Франции женщин до 25 лет обеспечат бесплатными контрацептивами — причина
Источник: Depositphotos

Во Франции все женщины до 25 лет смогут бесплатно получать противозачаточные средства.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

По его словам, многие молодые женщины не покупают их именно по финансовым причинам.

— Недопустимо, что женщины не могут защитить себя, не имеют доступ к противозачаточным средствам, если они хотят сделать этот выбор, потому что это слишком дорого, — отметил Оливье Веран.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Инициатива обойдется стране в €21 млн в год.

Сейчас же бесплатные контрацептивы могут получить во Франции девушки младше 18 лет, другим же государство возмещает 65% от стоимости.

Читайте также:

Для иммунитета и от рака: чем полезен секс

После начала половой жизни важно использовать контрацептивы. Одни из них спасают от нежелательной беременности, другие же — защищают от различных заболеваний, которые передаются половым путем. Ряд из них особо опасны и могут провоцировать тяжелые последствия для здоровья или же вообще закончиться смертью больного.

Источник: France 2

Теги
Ліки , Секс , Франція
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка