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У Франції жінок до 25 років забезпечать безкоштовними контрацептивами – причина

9 Вересня, 12:15 Людмила Грубнік
У Франції жінок до 25 років забезпечать безкоштовними контрацептивами – причина
Джерело: Depositphotos

У Франції усі жінки до 25 років зможуть безкоштовно отримувати протизаплідні засоби.

Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран.

За його словами, багато молодих жінок не купують їх саме через фінансові причини.

– Неприпустимо, що жінки не можуть захистити себе, не мають доступу до протизаплідних засобів, якщо вони хочуть зробити цей вибір, тому що це занадто дорого, – зазначив Олів’є Веран.

Нововведення набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Ініціатива коштуватиме країні €21 млн на рік.

Наразі ж безкоштовні контрацептиви можуть отримати у Франції дівчата молодше 18 років, іншим же держава відшкодовує 65% від вартості.

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Після початку статевого життя важливо використовувати контрацептиви. Одні з них рятують від небажаної вагітності, інші ж – захищають від різних захворювань, які передаються статевим шляхом. Деякі з них особливо небезпечні і можуть провокувати тяжкі наслідки для здоров’я або ж взагалі закінчитися смертю хворого.

Джерело: France 2

Теги
Ліки , Секс , Франція
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