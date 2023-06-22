В КГВА рассказали о порядке действий, если в помещение чувствуется запах газа. Эта информация стала остро актуальной после взрыва газа в многоэтажном доме, расположенном в одном из районов столицы. Часть квартир разрушена, есть жертвы.
Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:
- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;
- выведите людей из загазованных и соседних помещений;
- организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
- вызовите аварийную службу газа по телефону 104;
- с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.
Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:
- сообщите людям о необходимости немедленного покинуть помещения;
- сообщите аварийную службу газа;
- организуйте проветривание помещений;
- не допускайте людей в загазованное помещение;
- организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы;
- с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям.
Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:
- сообщить аварийную службу газа;
- организуйте проветривание подъезда (подвала);
- не допускать в загазованные помещения людей;
- организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;
- с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.
Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:
- сообщите аварийную службу газа;
- организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;
- не допускайте людей в загазованную зону.
Взрыв газа и пожар в помещении:
- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;
- сообщите аварийную службу газа;
- организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону 101;
- окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 103;
- не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв;
- до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар).
Категорически запрещается:
- проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
- проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать “карман” и люки, предназначенные для очистки дымоходов;
- выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах.
Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.