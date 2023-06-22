В КГВА рассказали о порядке действий, если в помещение чувствуется запах газа. Эта информация стала остро актуальной после взрыва газа в многоэтажном доме, расположенном в одном из районов столицы. Часть квартир разрушена, есть жертвы.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:

немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;

выведите людей из загазованных и соседних помещений;

организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;

вызовите аварийную службу газа по телефону 104;

с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:

сообщите людям о необходимости немедленного покинуть помещения;

сообщите аварийную службу газа;

организуйте проветривание помещений;

не допускайте людей в загазованное помещение;

организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы;

с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям.

Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:

сообщить аварийную службу газа;

организуйте проветривание подъезда (подвала);

не допускать в загазованные помещения людей;

организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;

с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:

сообщите аварийную службу газа;

организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;

не допускайте людей в загазованную зону.

Взрыв газа и пожар в помещении:

немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;

сообщите аварийную службу газа;

организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону 101;

окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 103;

не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв;

до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар).

Категорически запрещается:

проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы;

вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать “карман” и люки, предназначенные для очистки дымоходов;

выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах.

Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.