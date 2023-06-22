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В КГВА рассказали, что делать, если произошли утечка или взрыв газа

22 июня 2023, 10:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
газ
Источник: Pexels

В КГВА рассказали о порядке действий, если в помещение чувствуется запах газа. Эта информация стала остро актуальной после взрыва газа в многоэтажном доме, расположенном в одном из районов столицы. Часть квартир разрушена, есть жертвы.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;
  • выведите людей из загазованных и соседних помещений;
  • организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
  • вызовите аварийную службу газа по телефону 104;
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:

  • сообщите людям о необходимости немедленного покинуть помещения;
  • сообщите аварийную службу газа;
  • организуйте проветривание помещений;
  • не допускайте людей в загазованное помещение;
  • организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы;
  • с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям.
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Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:

  • сообщить аварийную службу газа;
  • организуйте проветривание подъезда (подвала);
  • не допускать в загазованные помещения людей;
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:

  • сообщите аварийную службу газа;
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа;
  • не допускайте людей в загазованную зону.

Взрыв газа и пожар в помещении:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;
  • сообщите аварийную службу газа;
  • организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону 101;
  • окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 103;
  • не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв;
  • до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар).

Категорически запрещается:

  • проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
  • проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы;
  • вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать “карман” и люки, предназначенные для очистки дымоходов;
  • выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах.

Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.

Источник
КГГА
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