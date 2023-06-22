У КМВА розповіли про порядок дій, якщо в приміщення відчувається запах газу. Ця інформація стала гостро актуальною після вибуху газу в багатоповерховому будинку, розташованому в одному з районів столиці. Частина квартир зруйнована, є жертви.

Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:

негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;

виведіть людей із загазованих і сусідніх приміщень;

організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;

викличте аварійну службу газу за телефоном 104;

із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.

Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:

повідомте людей про необхідність негайно покинути приміщення;

повідомте аварійну службу газу;

організуйте провітрювання приміщень;

не допускайте людей у загазоване приміщення;

організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби;

із прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками.

Якщо ви відчули запах газу в під’їзді або в підвалі житлового будинку:

повідомити аварійну службу газу;

організуйте провітрювання під’їзду (підвалу);

не допускати в загазовані приміщення людей;

організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;

із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.

Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільного пункту, біля газобалонної установки:

повідомте аварійну службу газу;

організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;

не допускайте людей у загазовану зону.

Вибух газу та пожежа в приміщенні:

негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;

повідомте аварійну службу газу;

організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном 101;

надайте першу медичну допомогу постраждалим, за необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном 103;

не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;

до приїзду фахівців залиште все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежа).

Категорично забороняється:

проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), перестановку, заміну та ремонт газового обладнання;

проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади;

вносити зміни в конструкцію газових приладів, змінювати будову димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишеню” і люки, призначені для очищення димоходів;

вимикати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом за несправних газових приладів, автоматики, арматури та газових балонів.

Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними.