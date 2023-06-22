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У КМВА розповіли, що робити, якщо сталися витік або вибух газу

22 Червня 2023, 10:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
газ
Джерело: Pexels

У КМВА розповіли про порядок дій, якщо в приміщення відчувається запах газу. Ця інформація стала гостро актуальною після вибуху газу в багатоповерховому будинку, розташованому в одному з районів столиці. Частина квартир зруйнована, є жертви.

Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:

  • негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;
  • виведіть людей із загазованих і сусідніх приміщень;
  • організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;
  • викличте аварійну службу газу за телефоном 104;
  • із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.

Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:

  • повідомте людей про необхідність негайно покинути приміщення;
  • повідомте аварійну службу газу;
  • організуйте провітрювання приміщень;
  • не допускайте людей у загазоване приміщення;
  • організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби;
  • із прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками.
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Якщо ви відчули запах газу в під’їзді або в підвалі житлового будинку:

  • повідомити аварійну службу газу;
  • організуйте провітрювання під’їзду (підвалу);
  • не допускати в загазовані приміщення людей;
  • організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;
  • із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.

Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільного пункту, біля газобалонної установки:

  • повідомте аварійну службу газу;
  • організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;
  • не допускайте людей у загазовану зону.

Вибух газу та пожежа в приміщенні:

  • негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;
  • повідомте аварійну службу газу;
  • організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном 101;
  • надайте першу медичну допомогу постраждалим, за необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном 103;
  • не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;
  • до приїзду фахівців залиште все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежа).

Категорично забороняється:

  • проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), перестановку, заміну та ремонт газового обладнання;
  • проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади;
  • вносити зміни в конструкцію газових приладів, змінювати будову димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишеню” і люки, призначені для очищення димоходів;
  • вимикати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом за несправних газових приладів, автоматики, арматури та газових балонів.

Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними.

Джерело
КМДА
Теги
вибух газу Поради
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