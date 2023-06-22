У КМВА розповіли про порядок дій, якщо в приміщення відчувається запах газу. Ця інформація стала гостро актуальною після вибуху газу в багатоповерховому будинку, розташованому в одному з районів столиці. Частина квартир зруйнована, є жертви.
Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:
- негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;
- виведіть людей із загазованих і сусідніх приміщень;
- організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;
- викличте аварійну службу газу за телефоном 104;
- із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.
Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:
- повідомте людей про необхідність негайно покинути приміщення;
- повідомте аварійну службу газу;
- організуйте провітрювання приміщень;
- не допускайте людей у загазоване приміщення;
- організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби;
- із прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками.
Якщо ви відчули запах газу в під’їзді або в підвалі житлового будинку:
- повідомити аварійну службу газу;
- організуйте провітрювання під’їзду (підвалу);
- не допускати в загазовані приміщення людей;
- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;
- із прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.
Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільного пункту, біля газобалонної установки:
- повідомте аварійну службу газу;
- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;
- не допускайте людей у загазовану зону.
Вибух газу та пожежа в приміщенні:
- негайно перекрийте вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;
- повідомте аварійну службу газу;
- організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном 101;
- надайте першу медичну допомогу постраждалим, за необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном 103;
- не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;
- до приїзду фахівців залиште все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежа).
Категорично забороняється:
- проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), перестановку, заміну та ремонт газового обладнання;
- проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади;
- вносити зміни в конструкцію газових приладів, змінювати будову димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишеню” і люки, призначені для очищення димоходів;
- вимикати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом за несправних газових приладів, автоматики, арматури та газових балонів.
Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними.