В воздухе Киева зафиксировано превышение в разы допустимых норм диоксида азота и формальдегида.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве со ссылкой на результаты исследований состояния воздуха Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

– По состоянию на 20 мая уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в столице оставался высоким, – уточнили в Госпродпотребслужбе.

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Среднесуточные предельно допустимые концентрации превышались (ПДКс.д.): диоксида азота (ПДКс.д.=0.04 мг/м3) – в 3-4 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37; формальдегида (ПДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37 — отмечается в сообщении.

При этом превышений других вредных веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода) не обнаружено.

Обычно указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природных и искусственных топлив и при пожарах.

Также сообщается, что показатели радиационного фона в столице находятся в пределах нормы. Мощность экспозиционной дозы в точках контроля составляет 10-13 мкР/час.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве