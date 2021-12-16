В Киеве разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что фальсифицированные лекарственные средства онкологической группы поступали международными рейсовыми автобусами и самолетами в Украину из других стран.

Затем участники схемы организовывали сбыт препаратов на территории Киева и других городов. Общая сумма изъятых фальсифицированных лекарственных средств составляет около 1 млн грн.

16 декабря 2021 года во время обысков правоохранители нашли значительное количество медицинских препаратов, деньги, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты.

— При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева прекращена противоправная деятельность группы лиц, распространявших на территории Украины фальсифицированные лекарственные средства (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины), — отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения причастным людям о подозрении и избрании мер пресечения.

Недавно в Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации относительно кражи более 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.

Ему грозит заключение от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: Киевская городская прокуратура