В Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации относительно кражи более 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры. Департамент охраны здоровья исполнительного органа КГГА в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и закупил их по завышенной цене.

Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, закупки лекарств по завышенным ценам повлекли территориальной общине города Киева убытки в размере более 7,5 млн грн.

Директору объявили подозрение по части второй статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит заключение от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Источник: Киевская прокуратура

Фото: Киевская прокуратура