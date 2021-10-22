В Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации относительно кражи более 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры. Департамент охраны здоровья исполнительного органа КГГА в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и закупил их по завышенной цене.
Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, закупки лекарств по завышенным ценам повлекли территориальной общине города Киева убытки в размере более 7,5 млн грн.
Директору объявили подозрение по части второй статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит заключение от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Источник: Киевская прокуратура
Фото: Киевская прокуратура