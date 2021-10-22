У Києві прокуратура повідомила про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації щодо розкрадання понад 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих.

Про це повідомили у прес-службі Київської прокуратури. Так, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА у листопаді 2020 року уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та закупив їх за завищеною ціною.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, закупівля ліків за завищеними цінами спричинила територіальній громаді міста Києва збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Директору оголосили підозру за частиною другою статті 367 КК України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує ув’язнення від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Джерело: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура