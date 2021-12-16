У Києві викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи надходили міжнародними рейсовими автобусами та літаками до України з інших країн.

Потім учасники схеми організовували збут препаратів на території Києва та інших міст. Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн грн.

16 грудня 2021 року під час обшуків правоохоронці знайшли значну кількість медичних препаратів, гроші, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти.

– За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України), – зазначили у прокуратурі.

Зараз тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нещодавно у Києві прокуратура повідомила про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації щодо розкрадання понад 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих.

Йому загрожує ув’язнення від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело: Київська міська прокуратура