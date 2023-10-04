Случай бешенства подтвердили в столичном Дарницком районе.

Котик, которого киевлянин взял у волонтеров на передержку, во время кормления укусил хозяина за руку, а через четыре дня после инцидента умер.

Мужчина отвез труп котенка в Объединение ветеринарной медицины в г. Киеве в районный отдел по борьбе с бешенством животных.

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Он рассказал, что 22 сентября взял животное у волонтера на передержку после проведения стерилизации. Котик содержался в клетке.

24 сентября во время кормления животное неспровоцированно укусило хозяина за руку. Впоследствии семья отметила изменения в поведении животного — кот отказывался от еды, воды, лежал на боку и тяжело дышал.

28 сентября в первой половине дня животное умерло.

По результатам исследований патологического материала выявлено бешенство. Пострадавший начал получать антирабическое лечение.

Об установлении случая заболевания бешенством сообщено в Киевскую городскую государственную администрацию. Принимаются меры по недопущению распространения болезни.

Специалисты еще раз напоминают о необходимости ежегодной прививки от бешенства всех домашних любимцев, начиная с 3-месячного возраста.

Вакцина против бешенства бесплатная, для осуществления прививки необходимо лишь обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы своего региона.

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва