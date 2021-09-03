В Киеве с 4 сентября откроют еще два пункта вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации в социальных сетях.

— Завтра начинают работу два новых вакцинальных пункта в ТЦ Эпицентр К ул. С. Бандеры, 11 (Оболонский район) и просп. Григоренка, 40 (Дарницкий район), — отметили в департаменте.

В пункте вакцинации, что по адресу просп. Григоренка, 40 можно получить прививку препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

Чтобы туда попасть, можно сразу прийти в пункт и вакцинироваться в порядке живой очереди. Также можно предварительно записаться через электронную систему Helsi.me.

В будние дни он будет работать с 13.00 до 18.00, а в выходные — с 11.00 до 17.00. Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

В КГГА добавили, со 2 сентября киевлян уже вакцинируют в Эпицентре на Кольцевой, 1-Б и Полярной, 20-д, а также в ТРЦ Ретровиль на просп. Свободы, 22.

В Полтаве с 7 сентября на базе клиники Мой врач также заработает новый центр вакцинации. Прививки будут делать ежедневно с 10.00 до 17.00. Его можно найти по адресу улица Конституции, 13.

За сутки, 2 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 152 772 человека. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированные — 105 946 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 5 498 951 человека. Всего проведено 9 510 965 прививок.

Источник: Департамент здравоохранения КГГА