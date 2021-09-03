У Києві з 4 вересня відкриють ще два пункти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації у соціальних мережах.

– Завтра розпочинають роботу два нових вакцинальних пункти у ТЦ Епіцентр К вул. С.Бандери, 11 (Оболонський район) та просп. Григоренка, 40 (Дарницький район), – зазначили у департаменті.

У пункті вакцинації, що за адресою просп. Григоренка, 40 можна отримати щеплення препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

Щоб туди потрапити, можна одразу прийти до пункту і вакцинуватися у порядку живої черги. Також можна попередньо записатися через електронну систему Helsi.me.

У будні дні він працюватиме з 13.00 до 18.00, а у вихідні – з 11.00 до 17.00. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

У КМДА додали, з 2 вересня киян вже вакцинують в Епіцентрі на Кільцевій, 1-б та Полярній, 20-д, а також у ТРЦ Ретровіль на просп. Свободи, 22.

У Полтаві з 7 вересня на базі клініки Мій лікар також запрацює новий центр вакцинації. Щеплення будуть робити щодня з 10.00 до 17.00 години. Його можна знайти за адресою вулиця Конституції, 13.

За добу, 2 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 152 772 людини. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані – 105 946 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину. Загалом проведено 9 510 965 щеплень.

Джерело: Департамент охорони здоров’я КМДА