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В Киеве за сутки выявили 451 новый случай Covid-19

17 октября 2021, 13:02 Дмитро Кудрявцев
лікарня, коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 17 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 451 новый случай заболевания коронавирусом.

Кто заболел за сутки в Киеве

  • 245 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 153 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 19 девочек от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Всего за время пандемии в украинской столице подтвердили 244 230 случаев заражения Covid-19.

За последние сутки в Киеве было выявлено 18 летальных случаев от вируса. В целом из-за болезни скончались 5664 человек.

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Выздоровели от коронавируса 98 пациентов за сутки, а в течение всего времени — 224 341.

Больше всего случаев заболевания выявлено в районах: Днепровский (122), Дарницкий (86) и Святошинский (60).

Источник
КГГА
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