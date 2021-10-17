В Киеве за сутки выявили 451 новый случай Covid-19

По состоянию на 17 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 451 новый случай заболевания коронавирусом.

Кто заболел за сутки в Киеве

245 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

153 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет;

19 девочек от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Всего за время пандемии в украинской столице подтвердили 244 230 случаев заражения Covid-19.

За последние сутки в Киеве было выявлено 18 летальных случаев от вируса. В целом из-за болезни скончались 5664 человек.

Выздоровели от коронавируса 98 пациентов за сутки, а в течение всего времени — 224 341.

Больше всего случаев заболевания выявлено в районах: Днепровский (122), Дарницкий (86) и Святошинский (60).