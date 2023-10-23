В Виннице зафиксирована вспышка инфекционного заболевания – болезни Боткина (гепатита А). В городской инфекционной больнице уже находятся 20 человек. Также лечение получают шесть детей.

По словам медиков, такое количество больных отмечается впервые за последние 10 лет и прогнозируют, что их количество может возрасти.

Предполагается, что вспышка заболевания может быть связана с грязной водой. Большинство пациентов сообщили, что перед болезнью пили воду из автоматов самообслуживания, размещенных в каждом районе Винницы.

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Заместитель директора Центра контроля и профилактики болезней Александр Загорулько подтвердил, что информация о возможном загрязнении воды проверяется.

— В настоящее время проводят лабораторные исследования, отбирают пробы — как от больных с подозрением, так и пробы воды из централизованных и децентрализованных источников. Отбирается вода из частных автоматов, которые есть в Виннице, — указал он.

Передача вируса гепатита А происходит вследствие употребления зараженных продуктов питания и воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом.

Чтобы не заразиться гепатитом А, необходимо мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи водой, в чистоте которой нет сомнений. Не употреблять недостаточно обработанное мясо, рыбу, особенно морепродукты.