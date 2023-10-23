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У лікарні вже 20 осіб: у Вінниці зафіксовано спалах хвороби Боткіна

23 Жовтня 2023, 14:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аналіз
Джерело: Pixabay

У Вінниці зафіксовано спалах інфекційного захворювання – хвороби Боткіна (гепатиту А). У міській інфекційній лікарні вже перебувають 20 осіб. Також лікування отримують шестеро дітей.

Медики кажуть, що така кількість хворих відзначається вперше за останні 10 років, і прогнозують, що їхня кількість може зрости.

Припускають, що спалах захворювання може бути пов’язаний із брудною водою. Більшість пацієнтів повідомили, що перед хворобою пили воду з автоматів самообслуговування, розміщених у кожному районі Вінниці.

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Заступник директора Центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загорулько підтвердив, що інформація про можливе забруднення води перевіряється.

– Наразі проводять лабораторні дослідження, відбирають проби – як від хворих із підозрою, так і проби води з централізованих і децентралізованих джерел. Відбирається вода з приватних автоматів, які є у Вінниці, – вказав він.

Передавання вірусу гепатиту А відбувається внаслідок вживання заражених продуктів харчування та води або при безпосередньому контакті з інфікованою особою.

Щоб не заразитися гепатитом А, необхідно мити руки перед їжею, мити фрукти й овочі водою, у чистоті якої немає сумнівів. Не вживати недостатньо оброблене м’ясо, рибу, особливо морепродукти.

Джерело
Дзеркало тижня
Теги
Вінниця питна вода хвороби
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