71-летний житель Руанды, Каллитче Нзамвита имеет гинофобию — сильный страх женщин. Мужчина прожил в полной изоляции от людей 55 лет, сейчас он живет за 15-футовым забором.

Каллитче Нзамвита построил забор только из-за своего страха к женщинам. Он ни разу не вступал в половой контакт с ними и до сих пор держится на расстоянии от представительниц женского пола.

Virgin, 71, so terrified of women he barricaded himself in house 55 years ago https://t.co/5fKDhaA5rO — Ганна І. (@anni4ka2022) October 16, 2023

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Несмотря на страх мужчины, именно его односельчанки помогают ему выжить.

Женщины перебрасывают через забор продукты и другие необходимые вещи, но Каллитче Нзамвита все равно их боится, и не пускает за забор.

Он берет все вещи, которые передают ему односельчанки, но не подпускает их даже для короткого разговора.

Как только мужчина видит женщину, он прячется в дом.

Специалисты говорят, у Каллитче Нзамвита гинофобия — иррациональный страх перед женщинами.

Когда мужчина видит женщин, у него, скорее всего, появляется паника, сжатие груди, активное потоотделение, сильное сердцебиение и учащенное дыхание, обморок и даже проблемы с желудком.

Источник: Mirror