71-летний житель Руанды, Каллитче Нзамвита имеет гинофобию — сильный страх женщин. Мужчина прожил в полной изоляции от людей 55 лет, сейчас он живет за 15-футовым забором.

Каллитче Нзамвита построил забор только из-за своего страха к женщинам. Он ни разу не вступал в половой контакт с ними и до сих пор держится на расстоянии от представительниц женского пола.

