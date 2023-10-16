16 Жовтня 2023, 13:54 Ольга Боднарчук редактор

71-річний мешканець Руанди, Каллітче Нзамвіта має гінофобію – сильний страх жінок. Чоловік прожив у повній ізоляції від людей 55 років, зараз він мешкає за 15-футовим парканом. Каллітче Нзамвіта збудував паркан лише через свій страх до жінок. Він жодного разу не вступав у статевий контакт з ними і досі тримається на відстані від представниць жіночої статі. Virgin, 71, so terrified of women he barricaded himself in house 55 years ago https://t.co/5fKDhaA5rO — Ганна І. (@anni4ka2022) October 16, 2023

Незважаючи на страх чоловіка, саме його односельчанки допомагають йому вижити.

Жінки перекидають через паркан продукти та інші необхідні речі, але Каллітче Нзамвіта все одно їх боїться, і не пускає за паркан.

Він бере всі речі, які передають йому односельчанки, але не підпускає їх навіть для короткої розмови.

Щойно чоловік бачить жінку, він ховається в будинок.

Фахівці кажуть, у Каллітче Нзамвіта гінофобія – ірраціональний страх перед жінками.

Коли чоловік бачить жінок, у нього, швидше за все, з’являється паніка, стиснення грудей, активне потовиділення, сильне серцебиття та прискорене дихання, непритомність і навіть проблеми зі шлунком.

Джерело: Mirror