71-річний мешканець Руанди, Каллітче Нзамвіта має гінофобію – сильний страх жінок. Чоловік прожив у повній ізоляції від людей 55 років, зараз він мешкає за 15-футовим парканом.
Каллітче Нзамвіта збудував паркан лише через свій страх до жінок. Він жодного разу не вступав у статевий контакт з ними і досі тримається на відстані від представниць жіночої статі.
Незважаючи на страх чоловіка, саме його односельчанки допомагають йому вижити.
Жінки перекидають через паркан продукти та інші необхідні речі, але Каллітче Нзамвіта все одно їх боїться, і не пускає за паркан.
Він бере всі речі, які передають йому односельчанки, але не підпускає їх навіть для короткої розмови.
Щойно чоловік бачить жінку, він ховається в будинок.
Фахівці кажуть, у Каллітче Нзамвіта гінофобія – ірраціональний страх перед жінками.
Коли чоловік бачить жінок, у нього, швидше за все, з’являється паніка, стиснення грудей, активне потовиділення, сильне серцебиття та прискорене дихання, непритомність і навіть проблеми зі шлунком.
Джерело: Mirror