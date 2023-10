71-річний мешканець Руанди, Каллітче Нзамвіта має гінофобію – сильний страх жінок. Чоловік прожив у повній ізоляції від людей 55 років, зараз він мешкає за 15-футовим парканом.

Каллітче Нзамвіта збудував паркан лише через свій страх до жінок. Він жодного разу не вступав у статевий контакт з ними і досі тримається на відстані від представниць жіночої статі.

Virgin, 71, so terrified of women he barricaded himself in house 55 years ago https://t.co/5fKDhaA5rO

