Как сообщил в объединенном эфире украинских телеканалов главный санитарный врач Игорь Кузин, в условиях войны в Украине не планируется введение локдауна из-за Covid-19. Речь может идти только о локальных ограничениях.

— С начала войны мы перевели все карантинные ограничения в режим рекомендательных. Уверен, что такая же рекомендация будет применяться в дальнейшем, потому что мы понимаем ограничения, связанные с вопросами безопасности, — сказал Игорь Кузин.

По его словам, большая часть областей в праве принимать локальные решения, которые касаются ношения масок, физической дистанции и т. д.

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— Поэтому я думаю, что мы можем говорить только о применении локальных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации, — отметил Кузин.

Ранее главный санврач рассказал, что в Украине пока не обнаружен новый штамм Омикрона, в то же время в стране циркулируют восемь разновидностей коронавируса.

Напомним, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в Украине до 30 апреля 2023 года.

Источник: Единый эфир