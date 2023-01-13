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У МОЗ розповіли про можливість локдауну та Covid-обмеження під час війни

13 Січня 2023, 13:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ігор Кузін
Джерело: УНІАН

Як повідомив в Об’єднаному ефірі українських телеканалів головний санітарний лікар Ігор Кузін, в умовах війни в Україні не планується введення локдауну через Covid-19. Мова може йти тільки про локальні обмеження.

– З початку війни ми перевели всі карантинні обмеження в режим рекомендаційних. Упевнений, що така ж рекомендація буде застосовуватися надалі, тому що ми розуміємо обмеження, пов’язані з питаннями безпеки, – сказав Ігор Кузін.

За його словами, велика частина областей в праві приймати локальні рішення, які в переважній більшості стосуються носіння масок, фізичної дистанції.

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– Тому я думаю, що ми можемо говорити тільки про застосування локальних заходів залежно від епідеміологічної ситуації, – зазначив Кузін.

Повідомляється, що раніше головний санлікар розповів, що в Україні поки не виявлено новий штам Омікрону, в той же час країною циркулюють вісім різновидів коронавірусу.

Нагадаємо, що карантин, введений через пандемію коронавірусу, продовжено в Україні до 30 квітня 2023 року.

Джерело: Єдиний марафон

Теги
Ігор Кузін Адаптивний карантин Війна в Україні Коронавірус Covid-19
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