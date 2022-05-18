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В опасности тысячи людей: ВОЗ о рисках распространения холеры в Мариуполе

18 мая 2022, 10:16
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В опасности тысячи людей: ВОЗ о рисках распространения холеры в Мариуполе

В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение опасных инфекционных заболеваний.

Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая.

– Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что в Мариуполе на улицах просто болото и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, но мы готовимся, — отметила она.

Ницан рассказала, что водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены.

ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

Мариуполь находится в блокаде с марта. Городские власти сообщали, что до конца 2022 года в городе из-за отсутствия водоснабжения и разрушенной канализации от болезней и эпидемий могут умереть более 10 тыс. человек. В настоящее время в Мариуполе находятся от 150 до 170 тыс. жителей.

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Фото: Мариупольский городской совет

Теги
Війна в Україні, ВООЗ, Мариуполь, Російська агресія, холера
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