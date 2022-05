В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение опасных инфекционных заболеваний.

Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая.

Ницан рассказала, что водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены.

ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями для помощи жителям на оккупированной территории.

