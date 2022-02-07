В Одесской области у матери забрали ребенка, которому исполнилось двадцать дней. Во время проверки условий, в бутылочке для кормления младенца обнаружили алкоголь.

На ситуацию обратили внимание медики после того, как малыш перестал набирать вес. В селе Исаево Березовского района фельдшер Елена первой почувствовала неладное.

Женщина почти месяц изо дня в день приходила к новорожденному Саше. Проверяла состояние его здоровья и учила мать уходу за ребенком. Врач заметила, что вместо прибавлять в весе — малыш стремительно его терял. Поэтому она немедленно сообщила об этом соответствующие соцслужбы.

Во время проверки эксперты осмотрели условия, в которых с родителями проживал малыш. А когда открыли детскую бутылочку с молоком — почувствовали резкий запах алкоголя.

— Специалист обратила внимание, что Валя (мать Саши, — Ред.) не проверяет температуру смеси. Специалист не выдержала и взяла бутылочку, а когда открыла, то услышала запах спиртного, — рассказала директор территориального центра соцзащиты села Исаево Елена Незгодинская.

Из-за этого маленького Сашу срочно забрали от матери и передали медикам. По словам педиатра Аллы Скарги, ребенок попал в больницу с меньшим весом, чем во время рождения.

— Он был неухожен, имел пеленочный дерматит. Ребенок недокормлен. В любом случае алкоголь негативно влияет на организм, тем более в таком возрасте, — отметила она.

Соседи рассказали, что матери мальчика 29 лет. Она — сирота. 14 лет назад сошлась с мужчиной, которому сейчас 73 года. Вскоре родила от него старшего сына, от которого отказалась.

Год назад она забеременела во второй раз и родила Сашу. Сейчас отец двух сыновей уже немощен, имеет тяжелые болезни, поэтому даже не встает с постели. В то же время за пьянкой женщину соседи не замечали, поэтому были очень удивлены новостью об алкоголе в детском рационе.

— Она официально не работает, но ходила к людям, помогала, и за это ей платили, давали продукты. Чтобы она налила водку в ту кашу, я сомневаюсь. Валя сама из интерната, может, у нее не было опыта, не знала как это сделать, — говорит соседка Галина Чабанюк.

В то же время сама Валентина не захотела объяснять, откуда в детской смеси взялся алкоголь.

В соцслужбе журналистам рассказали, что до этого случая женщина на учете у них не состояла. По словам специалистов, ей давали еще один шанс на материнство. Однако она написала отказ и от младшего сына. Когда мальчик выздоровеет и наберет вес, его переведут в дом малыша.