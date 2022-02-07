В Одеській області у матері забрали дитину, якій виповнилося двадцять днів. Під час перевірки умов, у пляшечці для годування немовляти виявили алкоголь.

На ситуацію звернули увагу медики після того, як малюк перестав набирати вагу. У селі Ісаєво Березівського району фельдшерка Олена першою відчула лихе.

Жінка майже місяць день у день приходила до новонародженого Сашка. Перевіряла стан його здоров’я та вчила матір догляду за дитям. Лікарка помітила, що замість додавати у вазі – малюк стрімко її втрачав. Тож вона негайно повідомила про це відповідні соцслужби.

Під час перевірки експерти оглянули умови, в яких із батьками проживав малюк. А коли відкрили дитячу пляшечку з молоком – відчули різкий запах алкоголю.

– Фахівець звернула увагу, що Валя (мати Сашка, – Ред.) не перевіряє температуру суміші. Фахівець не витримала і взяла пляшечку, а коли відкрила, то почула запах спиртного, – розповіла директорка територіального центру соцзахисту села Ісаєво Олена Незгодінська.

Через це малого Сашка терміново забрали від матері та передали медикам. За словами педіатра Алли Скарги, дитина потрапила до лікарні з меншою вагою, ніж під час народження.

– Він був недоглянутий, мав пелюшковий дерматит. Дитина недогодована. У будь-якому випадку алкоголь негативно впливає на організм, тим паче у такому віці, – зазначила вона.

Сусіди розповіли, що матері хлопчика 29 років. Вона – сирота. 14 років тому зійшлась із чоловіком, якому зараз 73 роки. Невдовзі народила від нього старшого сина, від якого відмовилась.

Рік тому вона завагітніла вдруге і народила Сашка. Нині батько двох синів уже немічний, має тяжкі хвороби, тож навіть не підводиться з ліжка. Водночас за пиятикою жінку сусіди не помічали, тому були дуже здивовані новиною про алкоголь у дитячому раціоні.

– Вона офіційно не працює, але ходила до людей, допомагала, і за це їй платили, давали продукти. Щоб вона справді налила горілку в ту кашу, я сумніваюся. Валя сама з інтернату, може, у неї не було досвіду, не знала як це зробити, – каже сусідка Галина Чабанюк.

Водночас сама Валентина не захотіла пояснювати, звідки у дитячій суміші взявся алкоголь.

У соцслужбі журналістам розповіли, що до цього випадку жінка на обліку у них не перебувала. За словами фахівців, їй давали ще один шанс на материнство. Однак вона написала відмову й від молодшого сина. Коли хлопчик одужає та набере вагу, його переведуть до будинку маляти.