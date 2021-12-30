Подружню пару звинувачують в доведенні до загибелі своєї п’ятимісячної дитини, яка померла від гострої алкогольної інтоксикації.

Криворізька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у злісному невиконанні батьківських обов’язків із догляду за дитиною.

У повідомленні прес-служби прокуратури не йдеться про те, яким чином немовля напоїли спиртним його батьки.

Але факт залишається фактом. За висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала в результаті гострої алкогольної інтоксикації.

Залишається тільки припускати, що це сталося випадково, оскільки обоє батьків визнали свою провину в повному обсязі і уклали з прокурором відповідну угоду.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчинка вколола в губи косметичну олію, щоб збільшити їх об’єм. Їй зробили вже три операції, щоб врятувати губу.

Джерело: Днепровская Панорама