Супружеская пара обвиняется в доведении до гибели своего пятимесячного ребенка, который скончался от острой алкогольной интоксикации.

Криворожской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в злостном неисполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком.

В сообщении пресс-службы прокуратуры не говорится о том, каким образом младенца напоили спиртным его родители.

Но факт остается фактом. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате острой алкогольной интоксикации.

Остается только предполагать, что это произошло случайным образом, поскольку оба родителя признали свою вину в полном объеме и заключили с прокурором соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летняя девочка вколола в губы косметическое масло, чтобы увеличить их объем. Ей сделали уже три операции, чтобы спасти губу.

Источник: Днепровская Панорама