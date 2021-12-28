На Харьковщине, в Чугуевском районе зафиксировано массовое заболевание детей.

За период с 24.12.2021 по 28.12.2021 зарегистрировано пять случаев инфекционных заболеваний среди детей КЗ Новопокровское учреждение дошкольного образования (ясли-сад) Новопокровского поселкового совета Чугуевского района.

Основные симптомы заболевания, которые наблюдаются у детей: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота.

Все дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Первичный диагноз у одного — гастроэнтероколит, у четверых — гастроэнтероколит под вопросом, также не исключают и Covid-19.

В Новопокровском детском саду проводится комплекс противоэпидемических мероприятий:

эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование

отбор проб питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды

бактериологическое обследование контактных

заключительная дезинфекция в помещениях с применением дезинфицирующих средств

организовано активное медицинское наблюдение за контактными

проведена санитарно-разъяснительная работа по профилактике острых кишечных инфекций.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

В последние годы увеличилось количество детей и подростков, госпитализированных с острым алкогольным отравлением. Причиной этого было употребление детьми различных алкогольных напитков. Многие из них познакомились с пивом и более крепкими напитками в 9 лет и ранее.

Источник: Центр по контроль и профилактике болезней Минздрава Украины Харьковской обл.