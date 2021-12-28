На Харківщині, у Чугуївському районі, зафіксовано масове захворювання дітей.

За період з 24.12.2021 по 28.12.2021 зареєстровано п’ять випадків інфекційних захворювань серед дітей КЗ Новопокровський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Новопокровської селищної ради Чугуївського району.

Основні симптоми захворювання, що спостерігаються у дітей: підвищення температури тіла, слабкість, рідке випорожнення, блювання.

Всі діти госпіталізовані до стаціонару та отримують відповідне лікування. Первинний діагноз в одного – гастроентероколіт, у чотирьох – гастроентероколіт під питанням, також не виключають і Covid-19.

У Новопокровському дитячому садку проводиться комплекс протиепідемічних заходів:

епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження

відбір проб питної води, добових проб готових страв та змивів з об’єктів навколишнього середовища

бактеріологічне обстеження контактних

остаточна дезінфекція у приміщеннях із застосуванням дезінфікуючих засобів

організовано активне медичне спостереження за контактними

проведено санітарно-роз’яснювальну роботу з профілактики гострих кишкових інфекцій.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження продовжуються.

В останні роки збільшилася кількість дітей та підлітків, госпіталізованих із гострим алкогольним отруєнням. Причиною цього було вживання дітьми різних алкогольних напоїв. Багато хто з них познайомився з пивом і міцнішими напоями в 9 років і раніше.

Джерело: Центр з контролю та профілактики хвороб МОЗ України Харківської обл.