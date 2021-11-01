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В Раде 7 нардепов и 21 сотрудник аппарата болеют Covid-19

1 ноября 2021, 14:14 Людмила Грубнік
В Раде 7 нардепов и 21 сотрудник аппарата болеют Covid-19
Источник: Dreamstime

По состоянию на 1 ноября 2021 года семь народных депутатов Украины и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады болеют коронавирусом.

Данные озвучил на брифинге спикер парламента Руслан Стефанчук.

– По состоянию на сегодняшнее утро у меня информация – семь народных депутатов, 21 сотрудник аппарата, – отметил Руслан Стефанчук.

В то же время дополнительную информацию о состоянии больных и нуждались ли они в госпитализации, он не озвучил.

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной. В стране фиксируют увеличение суточного прироста больных.

Многие украинцы болеют в тяжелой форме, из-за чего нуждаются в госпитализации и помощи врачей.

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Из-за этого выросла нагрузка на больницы, в медучреждениях есть проблемы с обеспечением кислородом.

Украинцев призывают привиться от коронавируса. Укол помогает избежать тяжелых последствий при заражении. Этот тезис подтверждает ситуация в больницах — в учреждениях почти нет привитых людей. Все госпитализированные не получили прививку от коронавируса.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Верховна Рада IX скликання , Коронавірус Covid-19 , Руслан Стефанчук
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