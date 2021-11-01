Станом на 1 листопада 2021 року сім народних депутатів України та 21 співробітник апарату Верховної Ради хворіють на коронавірус.

Дані озвучив під час брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Станом на сьогоднішній ранок у мене інформація – сім народних депутатів, 21 співробітник апарату, – зазначив Руслан Стефанчук.

Водночас додаткову інйформацію про стан хворих та чи потребували вони госпіталізації, він не озвучив.

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує бути напруженою. У країні фіксують збільшення добового приросту хворих.

Багато українців хворіють у важкій формі, через що потребують госпіталізації та допомоги лікарів.

Через це зросло навантаження на лікарні, у медзакладах є проблеми із забезпеченням киснем.

Українці закликають зробити щеплення від коронавірусу. Укол допомагає уникнути важких наслідків у разі зараження. Цю тезу підтверджує ситуація у лікарнях – у закладах майже немає щеплених людей. Усі госпіталізовані не отримали щеплення від коронавірусу.