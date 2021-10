В США врачи нашли кусок цемента в сердце 56-летнего мужчины.

Информацию об этом случае опубликовали в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Американец обратился в отделение неотложной помощи после того, как в течение двух дней испытывал боль в груди и проблемы с дыханием. Ему сделали рентген и компьютерную томографию, которые показали инородное тело в сердце. Это был кусок цемента, который имел длину 10,1 и диаметр 0,2 сантиметра.

За неделю до этого случая пациент перенес операцию из-за компрессионного перелома позвоночника. Мужчине сделали кифопластику — процедуру, во время которой врачи вводят в позвонок специальный костный цемент, чтобы укрепить позвонок и снять болевой синдром.

Обычно эта процедура безопасна. Американская ассоциация нейрохирургов сообщила, что менее 2% людей после этой процедуры имеют осложнения. Однако существует риск того, что цемент может просочиться из кости в другие области и вызвать закупорку или эмболию кровеносного сосуда.

Так и случилось с этим мужчиной. Вещество просочилось в вены, где затвердело и эмболизировалось и затем попало в сердце. Ему сделали срочную операцию на сердце и извлекли тонкий кусок цемента.

Источник: NEJM